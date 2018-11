Interesse aus Paris? Michael Cuisance verkörpert den Gladbacher Weg

Mönchengladbach Michael Cuisance verkörpert Max Eberls Idee von Borussia als „Karriereverein“, auch wenn der junge Franzose in dieser Saison wenig zum Zug kommt. Angeblich hat Paris St. Germain Interesse an dem Mittelfeldspieler.

Michael Cuisance war in der vergangenen Saison der große Aufsteiger bei Borussia Mönchengladbach. 26 Pflichtspieleinsätze hatte der 18-Jährige in seiner ersten Bundesliga-Saison, er nutzte die Chance, die die Verletzungsmisere der Borussen bot. Nun gibt es keine Verletzten mehr, die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld ist groß und Cuisance, nun 19 Jahre alt, hat bisher nur wenige Einsatzminuten bekommen. Im Gespräch ist er trotzdem: Er wird mit Frankreichs Spitzenklub Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Dort ist der deutsche Trainer Thomas Tuchel auf der Suche nach einem Nachfolger von Thiago Motta, der aufgehört hat.

Bei Gladbachs Sportdirektor Max Eberl ist das Ganze auch nur als Gerücht angekommen, konkrete Anfragen aus Frankreich gibt es nicht. Ohnehin kann er die Geschichte entspannt angehen, hat er doch längst mit Cuisance bis 2023 verlängert. Was bedeutet: Wer den Hochbegabten haben will, wird viel mehr zahlen müssen, als die vom Portal transfermarkt.de geschätzte Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro. So oder so wäre es ein Geschäft mit fast komplettem Gewinn: Eberl holte Cuisance 2017 für 250.000 Euro aus Nancy. „Unser Plan ist aber nicht, interessante Spieler für Top-Klubs zu haben, sondern Talente zu finden, sie zu entwickeln und mit ihnen sportlichen Erfolg bei Borussia zu haben. Dass sie dann im Schaufenster stehen, ist logisch“, sagt Eberl.