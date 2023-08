Sommer und Thuram zweimal in der Startelf Makelloser Start für die Ex-Borussen bei Inter

Sommer mangelt es noch an Beschäftigung, um selbst ein Kandidat zu werden. Aber in den nächsten Spielen dürfte der Schweizer mehr zu tun bekommen: Am Sonntag kommt die AC Florenz nach San Siro, nach der Länderspielpause steht am 16. September das Derby gegen Milan an. Und anschließend beginnt schon die Champions League. Inter wird bei der Auslosung am Donnerstagabend in Topf zwei sein – und ist damit ein möglicher Gegner des FC Bayern.