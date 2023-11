Ex-Borusse in Freiburg Was Gladbach einst von Grifo erhoffte, aber nicht bekam

Männer wie Uwe Rahn oder Raffael können wohl nachvollziehen, warum es bei Vincenzo Grifo beim SC Freiburg so gut läuft. Und nur dort. Borussias Torschützenkönig von 1987 und der „Maestro“ hatten eine besondere Beziehung zu einem Trainer, Rahn zu Jupp Heynckes und Raffael zu Lucien Favre. Beide hatten unter diesen Trainern – Rahn bei Borussia, Raffael in Zürich, Berlin und Gladbach – die beste Zeit ihrer Karriere. So ist es auch bei Grifo und Christian Streich, dem Trainer der Freiburger, bei denen Gladbach am Samstag zu Gast ist um 15.30 Uhr.