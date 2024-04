Pleite bei der TSG 3:4 in Hoffenheim! Gladbach muss wieder zittern

Trotz eines Dreierpacks von Robin Hack muss Borussia Mönchengladbach wieder verstärkt um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga bangen. Die Gladbacher verloren am 30. Spieltag in einer wilden Partie 3:4 (1:1) bei der zuletzt kriselnden TSG Hoffenheim, die wieder Richtung Europacup schielen darf.