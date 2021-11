Beim 4:1 in Armenien : Hansi Flick schreibt Gladbach-Geschichte

Ein Borusse aus der DFB-Startelf: Florian Neuhaus. Foto: dpa/Christian Charisius

Mönchengladbach Bundestrainer Hansi Flick bot beim 4:1 in Armenien in Matthias Ginter, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann drei Profis von Borussia Mönchengladbach von Anfang an auf. Wie lange es das nicht mehr gegeben hatte und wie sich das Trio präsentierte.

Hansi Flick hat mit seiner siebten Aufstellung als Bundestrainer auch Gladbach-Geschichte geschrieben. Im letzten Spiel der WM-Qualifikation in Armenien gehörten Matthias Ginter, Jonas Hofmann und Florian Neuhaus zur deutschen Startelf. Drei Borussen in der Anfangsformation eines DFB-Teams, das hatte es zuletzt 1984 gegeben. Damals, beim Debüt von Franz Beckenbauer als Teamchef, lauschten Hans-Günter Bruns, Michael Frontzeck und Frank Mill vor dem Spiel gegen Argentinien auf dem Rasen der Nationalhymne. Dass nun in Armenien zudem der gebürtige Gladbacher und Ex-Borusse Marc-André ter Stegen im Tor stand, erhöhte den Gladbach-Faktor in der DFB-Mannschaft nochmal.

Die bislang größte Menge aktiver Borussen in einer deutschen Anfangsformation war indes doppelt so groß wie in Armenien. Am 12. Juni 1971 standen beim EM-Qualifikationsspiel gegen Albanien in Karlsruhe sechs Gladbacher in der Anfangsformation, kurz vor dem Ende wurde in Hartwig Bleidick sogar noch ein siebter Borusse eingewechselt für Vereinskamerad Berti Vogts. Zudem waren Klaus-Dieter Sieloff, Günter Netzer, Horst Köppel, Hacki Wimmer und Jupp Heynckes dabei, Netzer erzielte beim 2:0-Erfolg das erste Tor.

Das Gefühl, gemeinsam auf dem Platz zu stehen, hatten die Mitglieder der gegenwärtigen Borussia-Fraktion, Ginter, Neuhaus und Hofmann, nicht zum ersten Mal. Im EM-Vorbereitungsspiel am 2. Juni 2021 gegen Dänemark (1:1) waren es jedoch nur vier Minuten, nachdem Ginter und Neuhaus, mithin Torschütze gegen die Dänen, begonnen hatten und Hofmann in der in der 86. Minute eingewechselt worden war.

Während vor 37 Jahren Bruns, Frontzeck und Mill den Argentiniern 1:3 im Düsseldorfer Rheinstadion unterlagen, durfte sich das aktuelle Trio über einen 4:1-Sieg in Eriwan freuen, indes bei einem Gegner ganz anderen Formats als es Argentinien einst war, das zwei Jahre später durch den Endspiel-Sieg wieder gegen das deutsche Team Weltmeister wurde in Mexiko.

Für Jonas Hofmann war es in Armenien das zehnte Länderspiel. Und es war wohl sein bisher bestes. Er war der auffälligste Deutsche in Eriwan, er sorgte als Rechtsaußen immer wieder für Action, war mit dem Doppelpass mit Thomas Müller am 1:0 durch Kai Havertz beteiligt und schoss das 4:1 selbst. Sein zweites Tor für Deutschland war, das kann man inzwischen sagen, ein typisches Hofmann-Tor. Er geht tief und schließt aus halbrechter Position mit der Konsequenz ab, die er sich in den vergangenen Monaten angeeignet hat. Gegen Bochum wählte er in ähnlicher Situation die lange Ecke, nun war es die kurze.

Neuhaus machte wie Ginter ein ordentliches Spiel, zweimal waren beide im Fokus: Ginter, als er einmal den Ball verlor und Armenien damit eine Konterchance bot, und dann, als er mit einer guten Rettungstat eine Chance vereitelte. Neuhaus holte den Elfmeter vor dem 2:0 heraus, dann verursachte er den Strafstoß, der Armenien den Anschlusstreffer ermöglichte.

Für ihn und Ginter war es der erste Einsatz von Beginn an bei Flick. Ginter zog mit seinem 46. Länderspiel insgesamt an Gladbach-Ikone Günter Netzer vorbei. Der frühere „King vom Bökelberg“ machte 31 Länderspiele als Gladbacher, Ginter absolvierte am Sonntag sein 32. DFB-Spiel als Angestellter der niederrheinischen Borussia.

Nur Vogts, Bonhof, Heynckes und Wimmer stehen in dieser Liste vor dem aktuellen Abwehrchef, der in der letzten halben Stunde sogar die Kapitänsbinde tragen durfte. Verlängert Ginter über den Sommer 2022 hinaus bei Borussia, stehen seine Chancen gut, noch Zweiter zu werden in dem Ranking. Bonhof, aktuell der Mann hinter dem wohl ewigen Rekordhalter Berti Vogts (96), hat als Gladbacher 40 Länderspiele gemacht.