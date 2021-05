Sie waren Leistungsträger in der Regionalliga West, für Borussias Profis reichte es dauerhaft jedoch nicht. Viele Gladbacher Talente haben in den vergangenen trotzdem ihren Weg gemacht. Marcel Benger wird nun der Nächste sein, der in einem anderen Klub sein Glück versucht. Wir zeigen, wo die Ex-U23-Spieler nun aktiv sind.