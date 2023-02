Gladbach gegen den Rekordmeister Die Top 5 der Doppelpacks gegen die Bayern

2. Ramy Bensebaini (2019) Der Algerier ist der einzige Verteidiger unter den Bayern-Doppelpackern aus Gladbach. Und seine Tat war vielleicht die emotionalste in diesem Reigen. Die Bayern waren recht überlegen an jenem Tag, doch dank Bensebaini zeigten die Gladbacher jene mentale Qualität, die Trainer Marco Rose dem Team einimpfen sollte. Erst traf Bensebaini per Kopf und dann in letzter Sekunde eiskalt vom Elfmeterpunkt. Wie Heynckes ist Bensebaini ein mehrfacher Bayern-Doppelpacker: Beim 5:0 im DFB-Pokalspiel war er 2021 zweimal erfolgreich – wie Breel Embolo. Erstmals gab es zwei Gladbacher Doppelpacker in einem Spiel gegen die Bayern. Zwischen den Bensebaini-Doppelpacks „langte“ aus Jonas Hofmann zu. Seine beiden Treffer sorgten 2021 dafür, dass Borussia erstmals nach einem 0:2-Rückstand noch die Bayern besiegte.