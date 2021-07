Top-Talent auf seiner Position : Das würde ein Transfer von Herthas Luca Netz für Borussia bedeuten

Luca Netz (l.) steht offenbar vor einem Wechsel von Hertha BSC zu Borussia Mönchengladbach. Foto: dpa/Matthias Koch

Mönchengladbach Der erst 18-jährige Luca Netz gilt als eines der größten Talente in Deutschland. Wenn Gladbach-Manager Max Eberl diesen Transfer realisiert, stellt er damit Weichen für die Zukunft. Zudem setzt Netz bei den Spielern, die mit Borussia in Verbindung gebracht werden, einen klaren Trend fort.

Das Gerücht

Borussia soll bei Liga-Konkurrent Hertha BSC ein Angebot für Linksverteidiger Luca Netz in Höhe von rund vier Millionen Euro abgegeben haben. Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs sollen bereits länger laufen. Das berichtete am Donnerstagabend die „Bild“. Auch „Sport1“ sprach im Anschluss davon, dass der Wechsel „zeitnah“ eingetütet werden soll. Beim 4:3-Testspielsieg der Berliner gegen den FC Liverpool stand Netz am Donnerstag im Gegensatz zum Test in der Vorwoche nicht mehr im Kader.Die Situation

Luca Netz ist 18 Jahre jung und kann bereits elf Bundesligaeinsätze und 17 Länderspiele für die Junioren-Nationalmannschaften vorweisen. Unter Ex-Hertha-Trainer Bruno Labbadia feierte er im Januar sein Bundesliga-Debüt und stand im Anschluss sogar zweimal in der Startelf. Gegen den VfB Stuttgart gelang ihm im Februar ein Treffer. Zwei Monate später setzte ihn ein Mittelfußbruch außer Gefecht. Schon im Herbst 2020 war er mit der gleichen Verletzung drei Monate ausgefallen.

Auf dem Platz liegen seine Stärken vor allem in der Schnelligkeit und den Offensiv-Qualitäten, die er mitbringt. Nimmt er einmal im Dribbling Fahrt auf, ist er für seine Gegenspieler im Eins-gegen-Eins nur schwer auszurechnen. Noch verfügt er allerdings, und das ist in seinem Alter nur logisch, über keine allzu große Erfahrung im Seniorenbereich. Auf dem Platz ist das hin und wieder in seiner Zweikampfführung, vor allem defensiv, zu erkennen. Auch seine Handlungsschnelligkeit kann er noch verbessern.

In Deutschland gehört Netz zu den Top-Talenten des 2003er-Jahrgangs. Im vergangenen Jahr wurde er hinter Torben Rhein (FC Bayern München) und Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet. Sein Marktwert wird vom Portal „transfermarkt.de“ aktuell auf fünf Millionen Euro geschätzt. Die Tendenz: steigend. Auch mit dem FC Bayern wurde der gebürtige Berliner in den vergangenen Monaten in Verbindung gebracht.

Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ 22 Bilder Auf diese Spieler könnte Borussia ein Auge werfen

In Marvin Plattenhardt und Maximilian Mittelstädt hat Netz, der seit seinem siebten Lebensjahr ein Herthaner ist, in Berlin zwei starke und erfahrene Konkurrenten auf der linken Seite vor sich. Das soll der Hauptgrund für seine Wechselabsicht sein.

Einschätzung der RP-Reporterin

Starke Linksverteidiger, davon kann der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw ein Lied singen, sind in Deutschland rar. Netz ist einer der Spieler, denen man auf dieser Position eine große Zukunft voraussagt. Bei Borussia ist Ramy Bensebaini zwar gesetzt, doch er braucht, das zeigt auch seine aktuelle Muskelverletzung, regelmäßig seine Pausen. Bei Borussia wäre Netz also gleich die Nummer zwei und könnte auch in einer Fünferkette, wenn Bensebaini in die Mitte rückt, als Flügelverteidiger zum Einsatz kommen.

Ein Wechsel Netz‘ würde darüber hinaus zeigen, dass sich Borussia auf einen möglichen Bensebaini-Abgang, der spätestens im kommenden Jahr, wenn sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft, Realität werden könnte, vorbereiten will. Und: Netz hätte einige Monate Zeit, sich zu beweisen und an Borussia zu gewöhnen, fernab vom eigenen „Stall“ in Berlin, wo der Erwartungsdruck ohnehin groß ist. Anfang 2022, wenn Bensebaini voraussichtlich mehrere Wochen lang mit Algerien am Afrika-Cup teilnimmt, könnte Netz dann seine große Chance unter Trainer Adi Hütter bekommen.

Bei den Spielern, die zuletzt mit Borussia in Verbindung gebracht wurden, ist mittlerweile ein eindeutiges Muster zu erkennen: Innenverteidiger William Pacho, Linksverteidiger Faitout Maouassa und Flügelspieler Romain Faivre – bei allen ist der linke Fuß der stärkere. Darauf haben sich Eberl und sein Scoutingteam um Steffen Korell in dieser Transferphase fokussiert. Mit Ramy Bensebaini, Laszlo Bénes und Hannes Wolf hat Borussia derzeit nur drei Linksfüßer im Kader, die für die Startelf infrage kommen. Die Verjüngung des Kaders, die mit den Abgängen von Oscar Wendt (35), Ibrahima Traoré (33), Max Grün (34), Michael Lang (30) und der Verpflichtung des 20-Jährigen Manu Koné vorangetrieben wurde, würde der Klub zudem weiter fortsetzen.