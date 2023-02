Gladbachs Heimbilanz Der Borussia-Park ist keine Festung

Daniel Farke beschwört sie gern, die „Festung Borussia-Park“. Der Trainer weiß, dass der Weg zu einer erfolgreichen Saison vor allem im eigenen „Wohnzimmer“ geebnet wird. Denn da hat sein Team die Fans im Rücken. Das kann leistungsfördernd sein. Am Samstag allerdings, da waren am Ende die gut 5000 Schalke-Fans die Stimmungsmacher im Gladbacher Stadion. Weswegen der Ruhrpott-Klub nach dem 0:0 keck twitterte: „Nach Gladbach steht am Freitag erneut ein Heimspiel an – wir freuen uns jetzt schon!“ Die Kommentare der Gladbach-Fans zu diesem reizhaften Post lasen sich durchaus verschnupft.