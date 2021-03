„Beleidigend und diskriminierend“ : Bundesliga-Frauen sind sauer über Urteil gegen Gladbachs U23-Trainer Vogel

Frankfurt/Main Die Bundesliga- und Zweitliga-Fußballerinnen haben mit Bezug auf Gladbachs U23-Fußballtrainer Heiko Vogel und dessen verbaler Verfehlung einen Offenen Brief an den DFB geschickt. „Dieses Urteil diskriminiert alle Frauen im Sport“, heißt es darin.

Den Offenen Brief veröffentlichte am Samstagmorgen unter anderen Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) als Spielführerin der Frauen-Nationalmannschaft. Vogel war „wegen eines unsportlichen Verhaltens“ gegenüber einem Schiedsrichter und einer Schiedsrichterassistentin vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) bestraft worden. Laut der Schiedsrichter-Assistentin Vanessa Arlt habe Vogel gesagt: „Frauen haben auf dem Fußballplatz einfach absolut nichts zu suchen.“ Arlt bestätigte dies gegenüber den „Westfälischen Nachrichten“.

In dem am Samstagvormittag veröffentlichten Brief schreiben die Bundesliga-Spielerinnen: „Dieses Urteil diskriminiert alle Frauen im Sport und speziell im Fußball.“ Vogels Verhalten sei in den Augen der Spielerinnen „weit mehr als unsportlich, sondern beleidigend und diskriminierend“. An den DFB gerichtet heißt es: „Wir fordern Sie auf, als höchste Institution des deutschen Fußballs, dazu Stellung zu beziehen und aktiv zu werden.“