Nach der Swansea-Leihe : Hannes Wolfs Perspektiven in Gladbach

Hannes Wolf jubelt über sein erstes Tor für Swansea City im Derby gegen Cardiff. Foto: IMAGO/Shutterstock/IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Mönchengladbach Hannes Wolf ist seit der Winter-Transferperiode an Swansea City ausgeliehen. In Englands zweiter Liga sammelt er wichtige Spielpraxis und Erfahrungen für einen neuen Anlauf in Gladbach. Wie es noch etwas werden kann mit dem Österreicher und Borussia.