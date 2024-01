Wechsel offiziell Hannes Wolf verlässt Borussia in Richtung New York City FC

Die wenig erbauliche Geschichte von Hannes Wolf und Borussia Mönchengladbach ist zu Ende. Der Österreicher, der 2020 per Leihe von RB Leipzig kam und 2021 dann fest für in Summe elf Millionen Euro verpflichtet wurde, ist zum New York City FC in die US-amerikanische Profiliga MLS gewechselt. Das haben beide Klubs am Dienstag bestätigt. Der noch bis Sommer datierte Vertrag Wolfs in Gladbach wurde aufgelöst, Wolfs Vertrag in New York läuft bis 2027 mit einer Option für ein weiteres Jahr. Auf einem Video, das sein neuer Klub um 17 Uhr (deutscher Zeit) veröffentlicht hat, trägt Wolf bereits die Farben seines neuen Arbeitgebers, auf dem Rücken die Nummer 17.