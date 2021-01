Borussias Offensiver aus Österreich : Wolf muss jetzt Zähne zeigen

Marcus Thuram und Valentino Lazaro fehlen, Alassane Plea und Breel Embolo sind fraglich am Samstag in Stuttgart – das könnte die Gelegenheit für Hannes Wolf sein, sich zu zeigen.

Darüber haben der Offensive aus Österreich und Trainer Marco Rose, der Wolf seit dessen Jugend kennt, gesprochen. „Wir haben über ein paar Dinge geredet. Hannes hatte eine gute Vorbereitung, dann kam ein kleines Loch, dann hat er gegen Leipzig eine hervorragende Leistung gebracht, saß dann in den nächsten beiden Spielen auf der Bank, was mir gar nicht so bewusst war. Darum ist es immer gut, wenn ein Spieler mal zum Trainer kommt und man redet“, sagte Rose.