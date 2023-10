Hiobsbotschaft für Borussia-Profi Hannes Wolf fällt nach Knie-OP länger aus

Zudem wirkte die Elf-Millionen-Euro-Ablöse, die Borussia in Summe an RB Leipzig gezahlt hat, oft wie eine Belastung für Wolf, der einst als Wunschspieler von Marco Rose an den Niederrhein wechselte. Unter Rose kam Wolf in seinem ersten Gladbach-Jahr in 32 Bundesligaspielen zum Einsatz und gehörte dabei 14-mal zur Startelf, mal auf der Zehnerposition, mal auf den Außenbahnen. Doch zu oft in den vergangenen drei Jahren ließ der beidfüßige Profi Durchsetzungsvermögen und Torgefahr vermissen.