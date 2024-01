Abschied von Borussia Hannes Wolf war ein größerer Fehleinkauf als Luuk de Jong

Hannes Wolf ist zwischen dem Bekanntwerden seiner USA-Pläne und der Verkündung des Wechsels zum New York City FC am Dienstag oft mit einem weiteren Fehleinkauf der Borussia-Geschichte verglichen worden. Luuk de Jong kam 2012 für zwölf Millionen als Rekordtransfer, doch das Scheitern des Mittelstürmers in Gladbach unterschied sich in wesentlichen Punkten von Wolfs.