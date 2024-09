Günter Netzer zum 80. Legende der Lässigkeit

Netzer war der erste richtige Fußballstar in diesem Land. Einer, der in den bunten Illustrierten ebenso vorkam wie in den Sportzeitschriften. Sein Spiel trieb sogar die Feindenker in den Kulturredaktionen zu ausgiebigen Betrachtungen. Mit seinem Hang zu modischer Kleidung, zu schnellen Autos und einem vergleichsweise extravaganten Auftreten schien er den Zeitgeist der späten 1960er und frühen 1970er Jahre und den vermeintlichen Arbeitersport Fußball miteinander zu versöhnen. Unerhört.