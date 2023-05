Ablösefreier Transfer Borussia verpflichtet Regionalliga-Torjäger des FC Bayern

Möglich macht das der auslaufende Vertrag des Armeniers, der 2018 aus der Jugend von Borussia Dortmund nach München wechselte. Zuvor war er fünf Jahre lang bei Hannover 96 aktiv. Geboren ist Ranos in der niedersächsischen Kleinstadt Gehrden, die nur wenige Kilometer von Hannover entfernt liegt. In der vergangenen Saison debütierte der 1,80 Meter große Angreifer noch als U19-Spieler bei der Zweitvertretung der Bayern. In seinem letzten Jahr in der A-Jugend erzielte er in 17 Spielen elf Tore, hinzu kamen sechs Assists. Am Ende der Saison kam er zudem auf neun Regionalliga-Einsätze, da traf er dreimal und bereitete fünf weitere Tore vor.