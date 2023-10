Die Neuen bei Borussia im Check Grant-Leon Ranos – Der Drei-Ligen-Sprung ist kompliziert

Mönchengladbach · Grant-Leon Ranos sorgte international für Furore, bevor er bei Borussia aufschlug. Aktuell bekommt er Profieinsätze nur noch in Armeniens Nationalmannschaft. Wie seine Zeit in Gladbach bislang lief und was ihm noch fehlt – der zweite Teil unserer Serie über die Neuen.

11.10.2023, 14:44 Uhr

Grant-Leon Ranos muss sich behaupten, nicht nur hier. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia

Drei Tage vor dem letzten Spieltag präsentierte Borussia am 24. Mai ihren zweiten externen Zugang nach Lukas Ullrich. Auch Grant-Leon Ranos kam ablösefrei und aus der Regionalliga – anders als Ullrich, der nicht regelmäßig spielte, mit der imposanten Empfehlung von 20 Toren und 13 Vorlagen. Mit Ranos geht unsere Serie weiter, in der wir analysieren, wie es für die Neuen bislang gelaufen ist – und mit welchen Perspektiven Sie in die nächsten Monate gehen.