Enttäuschung mit Armenien Wie es für Grant-Leon Ranos in Gladbach weitergeht

Nach dem 4:1 gegen Lettland hatte Armeniens Nationaltrainer Oleksandr Petrakov die Journalisten gebeten, seine Spieler nicht in den Himmel zu loben. Am Dienstagabend in Skopje hoffte er nun auf Nachsicht, nachdem sein Team 0:2 verloren hatte in Nordmazedonien – trotz 45-minütiger Überzahl. Die konnte Grant-Leon Ranos nicht mehr auskosten, er wurde zur Pause ausgewechselt, nachdem er kurz vor dem Halbzeitpfiff beim Platzverweis gegen Gjoko Zajkov im Mittelpunkt gestanden hatte.