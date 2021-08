Rekord-Gladbacher bleibt bei Arsenal : Xhaka wird nicht zum Dominostein für Borussia

Mönchengladbach Ein Wechsel von Granit Xhaka hätte bei Borussia das Transfergeschehen endlich ins Rollen bringen können. Denis Zakaria soll ein Kandidat beim FC Arsenal gewesen sein. Doch nun bleibt der eine Schweizer, weshalb der andere wohl weitersuchen muss.

Seit 2016 steht Granit Xhaka beim FC Arsenal unter Vertrag, schon jetzt ein Jahr länger als einst bei Borussia Mönchengladbach. Vor der Europameisterschaft im Juni hatte es jedoch den Anschein, als würden sich die Wege des Schweizers und der „Gunners“ in diesem Sommer trennen. Ein Wechsel zur AS Rom nach Italien sollte kurz vor dem Vollzug stehen. Doch wie so viele Transfer-Angelegenheiten zog sich auch diese in die Länge, obwohl Roms neuer Trainer José Mourinho angeblich ganz heiß war auf Xhaka.