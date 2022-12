Granit Xhaka im Fokus Großer Sport der Schweiz gegen Serbien – und erneut viel Politik im Spiel

Dass er sich das Trikot überzog und es so umdrehte, dass „Jashari“ auf seiner Brust stand, hatte für Xhaka nach eigenem Bekunden aber einen völlig anderen Grund. „Da gibt es überhaupt keinen politischen Gedanken dahinter. Ardon ist ein Junge, den ich sehr schätze und mit dem ich tagtäglich viel Zeit verbringe. Ich war in seinem Alter auch fast so weit wie er. Und er holt sich viele Tipps von mir. Ich habe ihm versprochen, dass, wenn ich ein Tor schiesse oder wir gewinnen, ich sein Trikot anziehen werde“, erklärte Xhaka auf der Pressekonferenz, die er als „Man of the Match“ gab.