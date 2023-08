Xhaka, Hofmann und die Kunst des Abschieds Nicht jeder Fan-Liebling bei Borussia bleibt für immer einer

Granit Xhakas offizielle Verabschiedung von Borussia Mönchengladbach fand 2016 unter speziellen Umständen statt, sodass sie bei manch einem schon in Vergessenheit geraten ist. Nach seinem Wechsel zum FC Arsenal hatte es ursprünglich vor dem Heimspiel in den Play-offs zur Champions League gegen die Young Boys Bern im August Blumen und die fast schon obligatorische Fotocollage für den Schweizer geben sollen. Terminlich haute es nicht hin, also flog Xhaka an einem tristen Dienstagabend im Dezember aus London ein.