Auftakt in die Derby-Woche : Drei Borussen sind zurück im Training, Thuram fehlt

Foto: Hannah Gobrecht 25 Bilder Sommer macht Borussia-Fan beim Training glücklich

Mönchengladbach Vor dem Derby am Samstag entspannt sich die Personallage bei Borussia Mönchengladbach trotz der Abwesenheit von Marcus Thuram. 19 Feldspieler waren mit dabei, darunter auch ein Trio, das in Fürth noch gefehlt hatte. Yann Sommer machte derweil einen jungen Borussia-Fan glücklich.

„Yann, darf ich deine Torwarthandschuhe haben?“, hatte der siebenjährige Max aus Grevenbroich mit Hilfe seines Vaters zu Hause auf ein Plakat geschrieben. Die beiden gehörten zu den rund 100 Zuschauern, die sich am Dienstag zur ersten Trainingseinheit der Woche versammelten.

Schulferien, die Ostercamps der Fohlen-Fußballschule und bestes Wetter waren Gründe genug, mal am Borussia-Park vorbeizuschauen. Die Gladbach-Anhänger sahen eine 90-minütige Übungseinheit mit zahlreichen Spielformen. Besonders intensiv ging es beim Zwei-gegen-Zwei auf engem Feld mit zwei großen Toren zur Sache, das in einer weiteren Variante zu einem Drei-gegen-Drei wurde. Binnen weniger Sekunden mussten die Borussen Lösungen finden, schnell zum Torabschluss zu kommen.

„Der Jordan Beyer ist doch Abwehrspieler, aber dribbelt besser als die Stürmer“, sagte ein kleiner Borussia-Fan, nachdem sich Beyer tatsächlich sehenswert gegen Florian Neuhaus und Lars Stindl durchgesetzt und dann per Hacke ein Tor vorbereitet hatte. Überhaupt waren Beyer gerade bei dieser Übung Sicherheit und Selbstvertrauen anzumerken.

Mamadou Doucouré scheute sich nicht, zweimal etwas härter gegen Ramy Bensebaini einzusteigen, der nach seinen Oberschenkelproblemen wieder am Mannschaftstraining teilnehmen konnte. Ebenso zurück waren Tony Jantschke (nach Coronainfektion) und Luca Netz (nach Bauchmuskelzerrung), die das komplette Training mitmachen konnten. Marvin Friedrich, der eine halbstündige Laufeinheit absolvierte, soll in der kommenden Woche wieder dabei sein. Es fehlten Conor Noß und Marcus Thuram, der nach dem Spiel in Fürth (2:0) noch leicht angeschlagen ist. „Wir schauen, dass wir ihn bis zum Wochenende wieder hinbekommen“, sagte Trainer Adi Hütter, der damit noch Hoffnung hat, auf Thuram, der in den vergangenen fünf Partien drei Tore erzielte, zurückgreifen zu können.

Beendet wurde das Training mit einem Abschlussspiel im Neun-gegen-Neun, bei dem Jonas Hofmann als freier Spieler von beiden Mannschaften angespielt werden durfte. Sommer war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Platz, er ging etwas früher als seine Kollegen in die Kabine. Auf dem Weg dorthin hielt er allerdings noch kurz an, um seine Torwarthandschuhe an Max zu übergeben, für den der Ausflug zum Training dadurch unvergesslich wurde.