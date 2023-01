Montpellier muss mitspielen Passendes Angebot für Sommer zu spät – Bayern und Gladbach arbeiten aber weiter am Transfer

Nie zuvor in den vergangenen drei Wochen war ein Wechsel Yann Sommers von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern so konkret möglich – und doch ist der Ausgang der Causa weiterhin offen. Zugespitzt haben sich die Verhandlungen zwischen den Vereinen am Montag, den Gladbach zum „Deadline Day“ erkoren hatte. Sukzessive erhöhten die Bayern nach Informationen unserer Redaktion ihr ursprüngliches Angebot von vier Millionen Euro, bis sie zur vereinbarten Uhrzeit bei sechs Millionen Ablöse zuzüglich bis zu zwei Millionen an Bonuszahlungen angelangt waren.