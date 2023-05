„Ich hatte erst mal Angst“ Gladbachs Weigl bei Horrorfoul wohl mit Glück im Unglück

Eine längere Ausfallzeit bleibt dem Mittelfeldspieler nun wohl erspart. „Jetzt geht es mir ganz okay. Das Wadenbein sieht in Ordnung aus“, sagte Weigl. Am Montag soll eine MRT-Untersuchung noch einen genaueren Aufschluss darüber geben, ob Weigl den Borussen im letzten Saisonspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg zur Verfügung steht. „Man sieht jetzt auf die Schnelle nicht, was mit den Bändern ist. Aber jetzt bin ich erst mal froh, weil ich – glaube ich – Glück gehabt habe“, sagte Weigl.