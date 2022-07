Friedrich und Plea nicht einsatzfähig : Farke gibt einen Überblick über den Verletzten-Stand bei Borussia

Mönchengladbach Borussias Verletztenliste war schon vor dem Test gegen San Sebastian lang genug, kurzfristig waren noch Marvin Friedrich und Alassane Plea hinzugekommen. Und im Spiel, das 1:1 endete, lief auch nicht alles nach Plan. Im Anschluss berichtete Trainer Daniel Farke von der Schwere der Verletzungen.

Es gab viele Dinge, mit denen Daniel Farke nach dem letzten Testspiel der laufenden Sasisonvorbereitung sehr zufrieden war. So hat Borussias Trainer die Leistung des Teams beim 1:1 gegen Real Sociedad San Sebastian sehr gut gefallen. „Wir haben gegen eine Top-Mannschaft und ein abgezocktes Team gespielt, das europäisches Top-Niveau ist“, sagte Farke nach dem achten ungeschlagenen Spiel im achten Test. Indes lief am Samstagnachmittag gerade personell längst nicht alles nach Plan – sowohl vor dem Spiel als auch währenddessen.

„Bei Lasso sollte es nicht ganz so schlimm sein. Er war heute auf jeden Fall nicht spielfähig, aber wir hoffen, dass ihm jetzt ein, zwei Ruhetage guttun und er uns in ein paar Tagen wieder zur Verfügung steht. Denn wir brauchen vorne eine Individualität“, sagte Farke.

„Es war definitiv ein schwieriges erstes halbes Jahr. Ich hatte Corona und sportlich lief es nicht gut. Ich war gekommen, um der Mannschaft zu helfen und das hat erst mal nicht geklappt. Deshalb sehe ich die Sommer-Vorbereitung als einen Neuanfang, weil ich mir den Start ganz anders vorgestellt habe“, sagte er. Für ihn ist die Verletzung in seiner Gesamtkonstellation bei Borussia bitter – zumal Farke aktuell generell große Personalprobleme in der Abwehrkette hat.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit gefühlt die ganze Zeit in Unterzahl gespielt, weil irgendeiner immer gehumpelt ist und wir gar nicht so schnell auswechseln konnten. Aber wir wollten einen spielnahen Test“, sagte Farke, der die personelle Situation durchaus als schwierig bezeichnete: „Wir brauchen unsere Topspieler natürlich schnellstmöglich zurück. Aber ich habe Vertrauen in unsere medizinische Abteilung.“

Borussia werde am Sonntag in einer Woche zum DFB-Pokalspiel beim SV Oberachern eine schlagkräftige, gute Mannschaft auf den Platz bringen, versicherte Farke. Wer indes von den aktuell angeschlagenen Spielern zur Verfügung stehen wird, wird sich in den nächsten Tage zeigen. Auf jeden Fall will es Farke in der letzten Vorbereitungswoche „etwas ruhiger angehen“. Die Zeit der intensiven Tests ist vorbei.