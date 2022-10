Borussias Langzeitverletzte : So läuft die Reha bei Itakura, Neuhaus und Wolf

Mönchengladbach Während Hannes Wolf sich derzeit in seiner Heimat erholt, hat Ko Itakura bereits wieder die ersten Laufversuche unternommen. Bei Florian Neuhaus soll eine konservative Behandlung helfen, doch ein Risiko gibt es dabei. Gladbachs Trainer Daniel Farke hat am Freitag ein Gesundheits-Update zu dem Trio gegeben.

Es war für Borussia Mönchengladbach eine Woche der Hiobsbotschaften: Zunächst verletzte sich Florian Neuhaus Mitte September im Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Der deutsche Nationalspieler, der sich noch Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme gemacht hatte, zog sich einen Anriss des hinteren Kreuzbands im rechten Knie zu.

Einen Tag später erwischte es Ko Itakura, der in Freiburg rotgesperrt gefehlt hatte und sich am nächsten Tag im Training eine Innenband-Verletzung im Knie zuzog. Doch damit nicht genug: Im Heimspiel gegen RB Leipzig eine Woche später erlitt der eingewechselte Hannes Wolf eine schwere Schulterverletzung.

Die Diagnosen ließen erahnen, dass alle drei den Borussen bis zur Winterpause in rund fünf Wochen nicht mehr zur Verfügung stehen werden. In Ko Itakura ist am Freitag der erste Borusse wieder zurück auf den Platz gekehrt. Der Japaner lief im langsamen Tempo einige Runden um den Platz und trug dabei noch eine große Schiene ums Knie. „Ohne Ball“, hatte ihm Borussias Athletiktrainer zugerufen, doch Itakura konnte dem Reiz nicht widerstehen, während des Laufens die Bälle, die um den Platz verteilt waren, mit dem Fuß aufzunehmen.

„Er macht in der Reha wirklich gute Fortschritte und hat die ersten Laufversuche auf dem Platz unternommen“, sagte Farke im Anschluss. „Wir sind sehr im Plan. Aber die nächsten Wochen wird er leider noch keine Rolle spielen können.“ Damit muss Itakura weiter um seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar zittern. „Unser Fokus liegt ganz egoistisch darauf, die Jungs wieder gesund und fit zu kriegen. Wir sagen nicht, dass wir auf ein bestimmtes Borussia-Spiel drängen oder auf ein Spiel mit der Nationalelf“, so Farke.

Noch nicht so weit, wieder laufen zu können, ist Wolf. Der Österreicher weilt nach seiner Operation an der Schulter aktuell in seiner Heimat. „Er kann noch nicht so schrecklich viel machen und ist eingeschränkt, weil der Arm noch nicht voll beweglich ist. Da hat er zu Hause viel private Unterstützung“, erklärte Farke. Doch bald dürfte der gebürtige Grazer auch wieder am Borussia-Park sein. „Sobald mehr möglich ist, wird er die Reha hier in Gladbach fortsetzen. Das wird gar nicht mehr so lange dauern.“

Neuhaus musste sich bislang keiner Operation unterziehen. Die Verletzung des hinteren Kreuzbandes soll konservativ erfolgen. Im Gegensatz zum vorderen Kreuzband, das bei Fußballern deutlich häufiger in Mitleidenschaft gezogen wird, ist ein operativer Eingriff beim hinteren Kreuzband nicht zwingend notwendig. Patrick Herrmann hatte sich 2015 das hintere Kreuzband gerissen und ebenfalls auf eine Operation verzichtet. Nach vier Monaten stand er dann wieder auf dem Platz.