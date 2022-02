Borussias U23 verliert : Vogel kennt den Hauptgrund für das ärgerliche 0:1

Mönchengladbach Die Gladbacher U23 machte gegen den SC Wiedenbrück eines ihrer besten Saisonspiele, wie Heiko Vogel fand. Doch es gab ein 0:1. Der Trainer sprach nach den 90 Minuten im Grenzlandstadion über die Gründe für die Niederlage.

Die Partie war in den ersten 45 Minuten recht ausgeglichen, insgesamt gab es sogar ein leichtes Übergewicht für die Borussen, die sich in der Offensive spielfreudiger und kreativer zeigten, als das zuletzt oft der Fall gewesen war. Immer wieder suchte Kaan Kurt von der rechten Seite aus Angreifer Semir Telalovic, den er auch zweimal fand. Einmal ging der Schuss jedoch deutlich über das Tor, beim zweiten Versuch rettete Wiedenbrücks Keeper Marcel Hölscher brillant. Weitere Schusschancen hatten Mika Schroers und Conor Noß.

Den Unterschied zeigten die Gäste aus Wiedenbrück bei ihrer zweiten klaren Möglichkeit in der 29. Minute, nachdem in der Frühphase Jonas Kersken einmal Schlimmeres verhindert hatte. Said Harouz flankte letztlich von rechts genau in den Lauf von Niklas Scheleschus, dessen langes Bein den Ball zur Gästeführung an Kersken vorbeibrachte. Eine weitere gute Möglichkeit hatte Wiedenbrück noch durch Benedikt Zahn, es blieb zur Pause jedoch beim 1:0 für die Gäste.