Polanski erklärt seinen Kapitän : “Papa“ Michel Lieder ist der Boss der Gladbacher U23

Mönchengladbach Es gibt bewusst nur wenige Routiniers in Gladbachs U23. Michel Lieder ist als Kapitän und Abwehrchef einer davon. Trainer Eugen Polanski erklärt, warum der 26-Jährige ein wichtiger Baustein für sein Team ist.

Auch wenn Nationalspieler in der vierten Liga wohl eher die Ausnahme sind, hat Borussias Regionalliga-Team während der Länderspielpause am Wochenende spielfrei. Pausiert hat die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski trotzdem nicht: Zwei Testspiele absolvierte die U23 unter der Woche – und das durchaus erfolgreich. Gegen die Zweitvertretung von Standard Lüttich gab es einen 2:0-Sieg, gegen Roda Kerkrade siegte Borussia mit 2:1.

Auffällig ist, dass die Mannschaft auch funktioniert, ohne die drei erlaubten über 23-jährigen Spieler auszunutzen. Dass beim 2:1-Sieg gegen den SC Wiedenbrück am vergangenen Wochenende mit Michel Lieder nur ein erfahrener Akteur in der Startelf stand, lag auch an der Verletzungssituation der U23. Angreifer Cagatay Kader, der gegen Wiedenbrück in der 82. Minute reinkam, war einige Wochen verletzt. Mamadou Doucoure fehlt zurzeit verletzt, Joshua Holtby fällt mit einer Innenbandverletzung länger aus.