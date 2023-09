Nach dem Transferschluss Borussias ehemalige U23-Spieler zog es nicht nur in die Dritte Liga

Telalovic hatte 50 Regionalligaspiele und dabei 22 Tore für Borussia bestritten. Für den endgültigen Sprung in den Profikader der Gladbacher reichte es jedoch nicht. Nun geht der Angreifer einen anderen Weg, um endgültig Fuß zu fassen im Profifußball. So ist es auch bei Conor Noß und Torben Müsel – zwei ehemalige Kollegen von Telalovic, die in Gladbach Profiverträge hatten und auch schon fest zum Trainingskader der Gladbach-Profis gehört hatten. Doch der Durchbruch gelang ihnen nicht. Noß spielt nun für den FC Blau-Weiß Linz in Österreich, Müsel für den Drittligisten Rot-Weiss Essen.