U23 siegt weiter Telalovic zeigt gegen Aachen Comeback-Qualitäten

Auch wenn es ein großer Vergleich ist, der Ebenen überschreitet: In gewisser Weise ist Telalovic für Gladbach, was Niclas Füllkrug, dessen Weg zum derzeitigen Darling des DFB-Teams voller Hindernisse war, für den deutschen Fußball ist. Nämlich der Beleg dafür, dass der lange in Deutschland wenig geschätzte Typus des klassischen Mittelstürmers eine Renaissance erlebt. Und weil es so wenige „echte“ davon gibt – im Gladbacher Profiteam wird die Neuner-Position mit dem Umschüler Marcus Thuram, von Haus aus Linksaußen, besetzt – sind Typen wie Füllkrug und Telalovic Männer, die immer wieder Sehnsüchte wecken. Weil sie das tun, was den Fußball am schönsten macht: Tore schießen, einfach nur Tore schießen.