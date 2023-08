4:2 in Rödinghausen Wie Schroers Borussias U23 zum ersten Sieg verhalf

Mika Schroers hat den Unterschied gemacht beim Spiel der U23 beim SV Rödinghausen. 1:2 lag das Team von Trainer Eugen Polanski zurück im fünften Saisonspiel, als der Stürmer mit seinem Doppelpack der Geschichte einen neuen Verlauf gab. Zunächst glich er in der 27. Minute aus, um dann in der 50. Minute das Spiel endgültig zu drehen mit dem 3:2. In der Nachspielzeit sorgte Ingyom Jung mit dem 4:2 für die Entscheidung.