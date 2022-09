Borussias U23 : Auch ohne Joshua Holtby hat Eugen Polanski viele Optionen auf der Sechs

Foto: Heiko van der Velden 14 Bilder Die Ü23-Spieler in Borussias U23 seit 2009

Mönchengladbach Routinier Joshua Holtby ist verletzt. Trotzdem hat Borussias U23-Trainer Eugen Polanski viel Auswahl im defensiven Mittelfeld. Sogar einer, der normalerweise ein Offensiver ist, kam schon als Sechser zum Zug.

Defensive Mittelfeldspieler sind wichtig – das ist auch bei Borussias U23 nicht anders. „Ein Sechser sollte ein Spiel lesen können, defensive Zweikämpfe führen, am Spielaufbau beteiligt sein, ein gutes Vororientierungsverhalten haben, Kurz- und Langpassspiel beherrschen und relativ kommunikativ sein. Wenn er dann noch torgefährlich ist, reden wir vom Nonplusultra“, erklärt Trainer Eugen Polanski den vielfältigen Aufgabenbereich eines defensiven Mittelfeldspielers. Er selbst war früher auch so einer.

In der U23 werden diese Aufgaben in der Regel von zwei Akteuren übernommen. Bei der Besetzung der Doppelsechs hat Polanski in dieser Saison schon einige Varianten ausprobiert. Enrique Lofolomo spielte viermal von Anfang an im defensiven Mittelfeld, Oscar Fraulo und Per Lockl jeweils dreimal, Joshua Holtby zweimal und Rocco Reitz einmal. Auch Conor Noß, der normalerweise etwas offensiver agiert, startete schon einmal auf der defensiven Mittelfeldposition. „Alle werden ihre Spielzeit bekommen. Wie lang und wie oft hängt immer vom Spieler ab“, sagt Polanski.

Die Tatsache, dass immer wieder Spieler aus der Profimannschaft – gerade auf dieser Position – in der U23 Spielzeit sammeln, befeuert den Konkurrenzkampf und bringt zusätzliche Qualität, wie das 1:1 bei Aufstiegsfavorit Preußen Münster vor drei Wochen gezeigt hat. „Es geht darum, dass die Jungs Spielzeiten kriegen – dafür sind wir in der U23 da. Natürlich müssen sie da auch ihre Leistung bringen. Das ist für sie sicherlich nicht einfach, weil sie mit den Jungs nicht trainieren, sondern nur spielen. Wir versuchen aber auch da, klare Abläufe zu schaffen“, sagt Polanski.

Der junge Kader des Borussen-Nachwuchs wurde im vergangenen Winter mit dem 26-jährigen Mittelfeldspieler Joshua Holtby ergänzt. „Er wurde dazugeholt, weil er der Hierarchie in der Mannschaft guttut. Ich habe mit seinem Bruder Lewis zusammengespielt, die beiden ähneln sich in ihrer Art“, sagt Polanski, der in der Saison 2010/11 mit Lewis Holtby bei Mainz 05 gespielt hat. „Joshua hatte in der Vorbereitung den ein oder anderen Wackler, mittlerweile hat er das System aber schnell adaptiert. Er ist ein Wortführer und ist auf und neben dem Platz sehr wichtig für die Mannschaft. Seine große Stärke ist das Spiel zu lesen und es zu gestalten“, lobt Polanski.