1:2 gegen Preußen Münster Borussias U23 verliert ohne Telalovic, Fraulo und Meuer

In der Folge war Borussia nicht chancenlos und vor allem in der Schlussphase dominant, sie spielte aber zu wenige klare Möglichkeiten heraus. Münster ließ jegliche Chancen zur Vorentscheidung aus, sodass der Ausgleich bis zur letzten Aktion möglich war. Aber es blieb beim 1:2. Die U23 ist den zweiten Platz damit los und kann ihn sich im direkten Duell beim Wuppertaler SV am Samstag nur dann zurückholen, falls der WSV sein Nachholspiel unter der Woche nicht gewinnt. Für Polanskis Team wird es die nächste große Prüfung – aller Voraussicht nach wieder in besserer Besetzung.