„Nicht unmöglich“ Gladbachs Transfer-Kandidat Hartel kann sich vorstellen, was ter Stegen nie tun würde

Es wäre ein Match mit Borussia und dem aktuell wertvollsten Zweitliga-Kicker im Lande – dessen Vertrag beim Aufstiegsaspiranten FC St. Pauli im Sommer endet. Er wäre ablösefrei. Und da die Borussen in der Offensive gern Torgefahr dazuholen wollen, wäre Hartel, der in 27 Pflichtspielen 27 Scorerpunkte produzierte in dieser Saison, einer, den man sich in Gladbach gut vorstellen kann.