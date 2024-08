„Daran gilt es noch zu arbeiten“ Warum Seoane mit den Tagen am Tegernsee zufrieden ist – und dennoch mahnt

Gerardo Seoane kommt am letzten Tag des Trainingslagers am Tegernsee als erster Borusse vom Neben- auf den Hauptplatz des FC Rottach-Egern, als er am Spielfeldrand Gladbachs Maskottchen entdeckt. „Jünter“ ruft der Chefcoach und spielt ihm einen Ball zu, doch der Doppelpass misslingt – was bei dem großen Kopf des Maskottchens und dem dadurch eingeschränkten Sichtfeld kein Wunder ist. Seoane gibt nicht auf, spielt zur Freude der vielen Fans am Platz zwei weitere Bälle mit Jünter, erst dann widmet er sich wieder seiner Arbeit.