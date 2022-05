Borussias Trainer : Hütters Einsicht bei der doppelten Rückkehr nach Frankfurt

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter war Frankfurts Gast in der Europa League. Der Klub und der Österreicher nutzten die Gelegenheit, um etwas auszuräumen. Nun kommt er am Sonntag mit seiner Mannschaft als Gegner in der Bundesliga.