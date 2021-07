Torwarttrainer Uwe Kamps : „Borussia wird von Yann Sommers toller EM profitieren“

Mönchengladbach Gladbachs Torwarttrainer Uwe Kamps glaubt, dass die starke Europameisterschaft von Torhüter Yann Sommer auch für Borussia einen positiven Effekt haben wird. Er lobt seinen Schützling im Gespräch mit unserer Redaktion nicht nur für dessen Paraden.

Uwe Kamps weiß, wie es sich anfühlt, ein Elfmeterschießen bei einem großen Turnier, in dem man selbst einen Elfmeter abgewehrt hat, zu verlieren. 1988 hat Borussias heutiger Torwarttrainer das erlebt im Halbfinale des olympischen Fußballturniers in Seoul. Er hielt den Elfmeter von André Cruz, aber Olaf Janßen, Jürgen Klinsmann und Wolfram Wuttke brachten den Ball nicht an Brasiliens Schlussmann Claudio Taffarel vorbei. Trotz Kamps’ Großtat und der zuvor gezeigten Paraden verpasste das DFB-Team das Endspiel um Gold. Immerhin gab es damals Bronze, weil Deutschland Italien im Spiel um den dritten Platz 3:0 besiegte.