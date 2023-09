Torhüter made in Gladbach Nicolas trifft Blaswich - es gibt einige Parallelen

Wenn sich am Samstag um 15.30 Uhr im Borussia-Park Gladbach und RB Leipzig zum Bundesliga-Spiel treffen, ist es torhütertechnisch, so nichts Außergewöhnliches geschieht bis dahin, eine besondere Geschichte. Denn es werden zwei Torhüter made in MG zwischen den Pfosten stehen: Moritz Nicolas bei Borussia und Janis Blaswich beim sächsischen Kontrahenten.