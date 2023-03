Personal-Update am Mittwoch Es läuft auf Sippel hinaus im Gladbach-Tor gegen Freiburg

Auch Marcus Thuram meldete sich am Mittwoch zurück. Die Wade des Torjägers hatte punktiert werden müssen. Inwiefern die Blessur eine mögliche Startelf-Rückkehr am Samstag (15.30 Uhr, Sky) gegen den SC Freiburg beeinflusst, muss sich zeigen. Nur im sogenannten Performance-Center trainierte am Vormittag Hannes Wolf. „Er war in den letzten drei Spielen involviert und hatte zumindest bei uns lange nicht mehr so eine Belastung“, sagte Farke. „Der Muskel hat am Dienstag ein bisschen reagiert, da müssen wir abwarten.“ Der Österreicher wäre ohnehin der erste Kandidat, um Platz zu machen für Thuram, der zuletzt zweimal als Joker kam. Dann würde Alassane Plea wieder die Position halblinks einnehmen.