Nations League & Co. Vor diesen Aufgaben stehen Gladbachs elf Nationalspieler

Tim Kleindienst Der Angreifer darf mit 29 Jahren auf sein Debüt in der A-Nationalmannschaft hoffen. „Für mich ist es was ganz Spezielles und was unfassbar Schönes. Deshalb werde ich das genießen, dann muss man aber weiter Leistung bringen“, sagte Kleindienst nach der 1:2-Niederlage in Augsburg. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Niclas Füllkrug, Kai Havertz und Jamal Musiala stehen Kleindiensts Chancen auf einen Einsatz gar nicht so schlecht.