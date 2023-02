Borussias Franzose Thurams Tor-Comeback mit speziellem Sommer-Adieu

Aber auch Thuram selbst. Er schoss sein erstes Tor im neuen Jahr, 425 Minuten lagen zwischen seinen Treffern gegen den BVB am 11. November und dem gegen die Bayern in der 84. Minute des Spiels. Was mit dem Karnevalsbeginn anfing, endete somit kurz vor Rosenmontag. Und ganz sicher würde Thuram am Freitag in der Karnevalshochburg Mainz gleich weitermachen.