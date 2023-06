Füllkrug, Krasso, vielleicht ein Berner? Gladbachs Stürmersuche - viele Namen, die für Tore stehen

Gerardo Seoane war Verteidiger, also einer, der Tore verhindern wollte. Der Trainer Seoane ist ein Offensiv-Fan. Seine Mannschaften schießen gewöhnlich viele Tore. Bei Young Boys Bern fällt der Allzeit-Rekord in die Amtszeit des neuen Gladbach-Trainers: In der Saison 2018/19 erzielte sein Team 99 Tore. 80 und 74 folgten in den beiden anderen Spielzeiten. Und in seiner ersten in Leverkusen gab es 80 Treffer auf dem Weg auf Rang drei.