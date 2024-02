Nach 0:0 gegen Darmstadt Borussia hat sich in eine Risiko-Situation manövriert

Borussia Mönchengladbach darf träumen. Vom ersten Titel seit 1995. Der Drittligist 1. FC Saarbrücken und der vorab für das Halbfinale zugeloste Zweitligist 1. FC Kaiserslautern stehen zwischen den Borussen und dem Pokalfinale in Berlin, der Anspruch muss sein, das hinzukriegen und dann am 25. Mai in einem rheinischen Derby entweder gegen Bayer Leverkusen oder Fortuna Düsseldorf um den ersten Titel seit 1995 zu spielen.