Borussias Saison-Zeugnis Nicolas ragt bei Gladbach doppelt heraus – Hack kurios

Nach der drittschlechtesten Rückrunde aller Zeiten hat Borussia die Saison mit ihrer viertschlechtesten Bilanz in nunmehr 56 Bundesligajahren abgeschlossen. Da wird es nicht verwundern, dass sich diese schwache Ausbeute auch im Zeugnis der Rheinischen Post für sämtliche in der vergangenen Spielzeit benoteten Gladbacher Profis widerspiegelt. 38 Pflichtspiele hat Borussia in 2023/24 absolviert – inklusive der vier Pokalpartien – , 38-mal haben wir danach die Leistungen der Spieler benotet. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gesamt-Zeugnis.