Auswechslung des Gladbachers Darum war für Rocco Reitz gegen Augsburg zur Halbzeit Schluss

Rocco Reitz hat sich innerhalb weniger Monate zur unumstrittenen Stammkraft bei Borussia Mönchengladbach entwickelt. Seit seinem ersten Einsatz in der Gladbacher Anfangsformation unter Trainer Gerardo Seoane am dritten Spieltag gegen den FC Bayern München (1:2) Anfang September spielte das Eigengewächs immer mehr als eine Halbzeit – mit Ausnahme des Derbys in Köln, bei dem der Mittelfeldspieler überraschend erst zur zweiten Halbzeit kam. Dass Seoane ausgerechnet im Derby zunächst auf den griffigen Achter verzichtet hatte, erwies sich als Fehler – Borussia enttäuschte und verlor 1:3.