EM-Quali, Kantersieg, Torbeteiligung So liefen die Länderspiele für die Borussia-Profis

Rocco Reitz und Luca Netz Reitz hat sich vorerst festgespielt im deutschen U21-Nationalteam. Beim 2:0-Sieg in der EM-Quali gegen Israel gehörte der Borusse zu den auffälligsten Akteuren, legte dem Mainzer Brajan Gruda nach einer schönen Kombination das Tor zum 1:0 auf. Bis zu seiner Auswechslung in der 80. Minute kam Reitz in seinem vierten Einsatz auf 119 Ballkontakte. Linksverteidiger Luca Netz kam in seinem 14. Spiel für die U21 am Ende auf 78 Aktionen mit dem Ball. Dank der 0:1-Niederlage der Polen führt Deutschland die Gruppe nach sechs von zehn Spielen nun wieder an.