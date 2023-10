Die Neuen bei Borussia im Check Lukas Ullrich – Der Azubi im ersten Lehrjahr stellt den Trainer zufrieden

Am 3. Mai waren noch vier Partien zu spielen, als Borussia ihren ersten Zugang für die neue Saison präsentierte. Und es war auch nicht abzusehen, dass es am Ende wirklich zur Trennung von Trainer Daniel Farke kommen würde. Lukas Ullrich war der erste Neue im Umbruch-Sommer 2023, in dem Gladbach so viele Spieler holte wie seit 16 Jahren nicht mehr, damals war der Klub in die 2. Bundesliga abgestiegen. Wir analysieren in einer achtteiligen Serie, wie es für die Neuen bislang gelaufen ist – und mit welchen Perspektiven Sie in die nächsten Monate gehen.