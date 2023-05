„Diese Kraft hat der Verein in sich“ Borussias Kapitän Stindl genießt gegen Bochum den Moment

Kurz nach dem Spiel twitterte Stindl ein Foto, auf dem er zu schweben scheint über den Dingen beim Jubelsprung nach dem Tor. Er ballt die Hand zur Faust, trägt die Kapitänsbinde am Arm, die Stellvertreter Jonas Hofmann ihm in der 80. Minute übergeben hatte. Entschlossenheit, Leidenschaft, Lust am Spiel, all das ist auf dem Bild zu sehen. „Es war wichtig, ihn in den letzten Minuten auf dem Platz zu haben, um noch mal diese Schärfe auszustrahlen. Es wird nicht einfach, ihn zu ersetzen. Aber das ist die Aufgabe für die Zukunft“, sagte Trainer Daniel Farke.