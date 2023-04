Borussias US-Amerikaner verletzt Diagnose bei Scally ist da - was das für Lainer bedeutet

Bis 2024 ist er zwar an Gladbach gebunden, doch auch Borussia dürfte kein Interesse haben, einen Spieler mit auslaufendem Vertrag mit in die neue Saison zu nehmen. In der vergangenen Saison waren Denis Zakaria und Matthias Ginter deswegen ein ständiges Thema, in dieser geht es um Ramy Bensebaini und Marcus Thuram. Dass Lainer seinen Vertrag aussitzt, um 2024 ablösefrei zu sein, ist nicht zu erwarten. Verlängern oder trennen, das sind die Optionen.